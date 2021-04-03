Модельер Карла Зампатти умерла спустя неделю после падения с лестницы

Модельер итальянского происхождения Карла Мария Зампатти скончалась в 78 лет спустя неделю после падения с лестницы в австралийской опере.

Модельер итальянского происхождения Карла Мария Зампатти скончалась в 78 лет спустя неделю после падения с лестницы в австралийской опере.

Несчастный случай произошел в Сиднее, сообщило агентство Reuters. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил соболезнования и отметил, что почившая была не только иконой модной индустрии, но и первооткрывателем в предпринимательстве.

Зампатти открыла десятки модных бутиков по всей Австралии, занимала несколько руководящих должностей, в том числе в государственной телерадиовещательной компании The Special Broadcasting Service. Карла Мария боролась за расширение прав и возможностей женщин.

Среди известных персон, отдававших предпочтение одежде Зампатти: актрисы Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывшая премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.