Власти ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле со стороны ВСУ

Территория Луганской Народной Республики впервые с июля 2020 года подверглась артиллерийскому удару со стороны подразделений ВСУ.

Территория Луганской Народной Республики впервые с июля 2020 года подверглась артиллерийскому удару со стороны подразделений ВСУ.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня (Вооруженные силы Украины. — Прим. ред.) применили артиллерию калибра 122 миллиметра", — заявил Осадчий.

По словам представителя УНМ ЛНР, артиллерийский огонь был открыт с позиций 92-й 59-й бригад ВСУ, дислоцированных в Донбассе. Осадчий отметил, что в ответ на обстрел были нанесены удары по выявленным местам дислокации артиллерии ВСУ из оружия, не запрещенного Минскими соглашениями.