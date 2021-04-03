Более 3,3 млн мигрантов урегулировали правовой статус в РФ в условиях пандемии

Порядка 3,3 млн нелегальных мигрантов и иностранцев, смогли узаконить свое пребывание в России с апреля 2020 года, сообщили в пресс-центре МВД России.

Порядка 3,3 млн нелегальных мигрантов и иностранцев, смогли узаконить свое пребывание в России с апреля 2020 года, сообщили в пресс-центре МВД России.

Во время начала пандемии президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому находящимся в стране мигрантам на период ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции был предоставлен ряд послаблений. Тогда все иностранцы могли временно оставаться в РФ и работать на законных основаниях. Также мигрантам, которые долгое время находились в России в роли нелегальных туристов, предоставили возможность по закону урегулировать свой правовой статус, пишет ТАСС.

Послабления для иностранцев продлены до 15 июня 2021 года. Сообщается, что большая часть мигрантов (2,2 млн человек) обращались в органы полиции для продления срока временного пребывания.