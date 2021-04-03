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8:47   3 Апреля 2021
Общество

Центробанк рассказал о признаках подозрительных платежей

Центробанк рассказал о признаках подозрительных платежей

Система безопасности банка, устроена так, что она приостановит транзакцию, если выявит отличия от других действий клиента. Это направлено на противодействие злоумышленникам.

Подозрение вызовет крупный платеж в случае, если до этого пользователь оперировал лишь небольшими суммами. Всего, в зависимости от банка, системы для борьбы с мошенничеством могут учитывать от 50 до 1,5 тысячи критериев, отметил директор Департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в беседе с радио Sputnik.

Он также отметил, что банк не может заблокировать или же отменить такую операцию, только приостановить. Согласно законодательству, финансовое предприятие должно осуществить пакет мер для того, чтобы связаться с клиентом и подтвердить транзакцию.

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