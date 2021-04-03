Центробанк рассказал о признаках подозрительных платежей

Система безопасности банка, устроена так, что она приостановит транзакцию, если выявит отличия от других действий клиента. Это направлено на противодействие злоумышленникам.

Система безопасности банка, устроена так, что она приостановит транзакцию, если выявит отличия от других действий клиента. Это направлено на противодействие злоумышленникам.

Подозрение вызовет крупный платеж в случае, если до этого пользователь оперировал лишь небольшими суммами. Всего, в зависимости от банка, системы для борьбы с мошенничеством могут учитывать от 50 до 1,5 тысячи критериев, отметил директор Департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в беседе с радио Sputnik.

Он также отметил, что банк не может заблокировать или же отменить такую операцию, только приостановить. Согласно законодательству, финансовое предприятие должно осуществить пакет мер для того, чтобы связаться с клиентом и подтвердить транзакцию.