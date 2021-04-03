Полное восстановление сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари может занять до 20 лет

Реставрация Нотр-Дам-де-Пари и работы на его эспланаде могут занять 15-20 лет. Об этом рассказал настоятель собора Патрик Шове.

Реставрация Нотр-Дам-де-Пари и работы на его эспланаде могут занять 15-20 лет. Об этом рассказал настоятель собора Патрик Шове.

Настоятель святилища подчеркнул, что восстановление шпиля уже начали, его планируют завершить в 2024 году, причем шпиль будет воссоздан в изначальном виде. Также, со слов Шове, недавно закончены работы по защите собора от обрушения и по укреплению его пострадавших от огня конструкций. Кроме того, убраны установленные на соборе до пожара металлические леса, пострадавшие от огня.

Сообщается, что свода, ранее закрытая лесами, также пострадала при пожаре. Из-за этого пришлось ставить поддерживающие конструкции, которые, по словам Шове, не дадут своду обрушиться.

Реставрацией последствий пожара Нотр-Дам-де-Пари занимаются не только в Париже. Специалисты Санкт-Петербургского часового завода "Ракета" принимают участие в проекте по восстановлению часов собора.