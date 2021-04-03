Электричка насмерть сбила жителя столицы на востоке Москвы

Житель столицы скончался под колесами электрички на железнодорожной станции Новогиреево в восточной части Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Житель столицы скончался под колесами электрички на железнодорожной станции Новогиреево в восточной части Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. По данным источника агентства ТАСС, погибших упал под колеса электрички. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Недавно электричка сбила насмерть двух жителей столицы на юге города. Происшествие случилось на платформе на улице Подольских курсантов.