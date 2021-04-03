Минобороны РФ задействует в параде Победы пять видов танков

Пять видов танков, от исторических до перспективных, поучаствуют в параде, посвященном 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Пять видов танков, от исторических до перспективных, поучаствуют в параде, посвященном 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Откроет танковое шествие легендарная модель Т-34-85, которая была оснащена более мощной пушкой, чтобы успешно противостоять тяжелым фашистским "Тиграм". Современные танки представит Т-72Б3М с комплексом дополнительной защиты, а также Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв»

Перспективную линейку бронетехники представит боевая машина Т-14 "Армата". Всего в военном параде в Москве задействуют более 190 единиц вооружения и военной техники.