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8:13   3 Апреля 2021
Армия

Минобороны РФ задействует в параде Победы пять видов танков

Минобороны РФ задействует в параде Победы пять видов танков

Пять видов танков, от исторических до перспективных, поучаствуют в параде, посвященном 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Откроет танковое шествие легендарная модель Т-34-85, которая была оснащена более мощной пушкой, чтобы успешно противостоять тяжелым фашистским "Тиграм". Современные танки представит Т-72Б3М с комплексом дополнительной защиты, а также Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв»

Перспективную линейку бронетехники представит боевая машина Т-14 "Армата". Всего в военном параде в Москве задействуют более 190 единиц вооружения и военной техники.

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#танки #т-72 #т-90 #парад победы #т-80 #Т-34-85

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