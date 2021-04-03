Приказ об упрощении получения пособий на детей вступил в силу

Мамам, которые учатся в вузе или колледже, стало проще получить пособие с 3 апреля. Теперь от них не будут требовать справку о рождении детей.

Мамам, которые учатся в вузе или колледже, стало проще получить пособие с 3 апреля. Теперь от них не будут требовать справку о рождении детей.

Приказ Минтруда РФ вносит изменения в порядок выплаты пособий на детей, который утвердили 29 сентября прошлого года. Для назначения господдержки требуется справка о рождении ребенка, которую выдали органы записи актов гражданского состояния, передает "Парламентская газета".

Согласно новой редакции, справку не будут требовать от тех, кто не подлежит обязательному социальному страхованию из-за временной нетрудоспособности или в связи с материнством, если женщины учатся на очной форме обучения в вузах, научных профорганизациях.