Третьяковка сформировала новый зал с экспозициями Ларионова и Гончаровой

Третьяковская галерея открыла новый зал с постоянной экспозицией художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, сообщила директор музея Зельфира Трегулова.

Третьяковская галерея открыла новый зал с постоянной экспозицией художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, сообщила директор музея Зельфира Трегулова.

Глава Третьяковки на ярмарке Art Russia отметила, что картины Гончаровой и Ларионова всегда были широко представлены в галерее. Новый вариант постоянной экспозиции будет находиться в отдельном огромном зале.

Трегулова также напомнила, что в 2014 году Третьяковка сделала масштабную ретроспективу Гончаровой. Первая выставка работ Ларионова состоялась пару лет назад.

Оба художника являются востребованными среди ценителей искусства. Цена на некоторые картины остаются высокими, заключила директор галереи.