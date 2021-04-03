Жителей Подмосковья предупредили о высоком половодье на реках

Уровень воды на малых и средних реках Московской области может подняться на несколько метров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Уровень воды на малых и средних реках Московской области может подняться на несколько метров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости. Данное явление синоптик назвал опасным. По его словам, в регионе было выпущено штормовое предупреждение.

"Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень... Произойдет затопление речных пойм и расположенных на них некапитальных сооружений, дорог", — сказал Вильфанд.

Вильфанд также подчеркнул, что несмотря на то, что подъем уровня воды местами будет достигать одного-двух метров, половодье пока нельзя назвать катастрофическим.