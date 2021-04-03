Фрагмент ракеты SpaceX Falcon 9 рухнул на ферму в Вашингтоне

Обломок ступени ракеты SpaceX Falcon 9 упал на ферме в штате Вашингтоне на прошлой недели. Информацию об этом сообщили в офисе местного шерифа.

Обломок ступени ракеты SpaceX Falcon 9 упал на ферме в штате Вашингтоне на прошлой недели. Информацию об этом сообщили в офисе местного шерифа.

Упавшую деталь нашел владелец фермы в прошлые выходные. Он сообщил о находке в полицию, после чего к нему прибыл местный сержант. Мужчины предположили, что падение обломка связано с недавним запуском ракеты Falcon 9. Полицейский связался со SpaceX, после чего компания направила своих сотрудников для транспортировки фрагмента, передает The Verge.

Согласно информации местных властей, резервуар высокого давления с композитной оболочкой рухнул после разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта. В этот день многие американцы видели свечение в небе. Затем ступень еще раз вошла в атмосферу в неожиданном месте после отправки на орбиту спутников Starlink компании SpaceX.