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6:48   3 Апреля 2021
Армия

Фрагмент ракеты SpaceX Falcon 9 рухнул на ферму в Вашингтоне

Фрагмент ракеты SpaceX Falcon 9 рухнул на ферму в Вашингтоне

Обломок ступени ракеты SpaceX Falcon 9 упал на ферме в штате Вашингтоне на прошлой недели. Информацию об этом сообщили в офисе местного шерифа.

Упавшую деталь нашел владелец фермы в прошлые выходные. Он сообщил о находке в полицию, после чего к нему прибыл местный сержант. Мужчины предположили, что падение обломка связано с недавним запуском ракеты Falcon 9. Полицейский связался со SpaceX, после чего компания направила своих сотрудников для транспортировки фрагмента, передает The Verge.

Согласно информации местных властей, резервуар высокого давления с композитной оболочкой рухнул после разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта. В этот день многие американцы видели свечение в небе. Затем ступень еще раз вошла в атмосферу в неожиданном месте после отправки на орбиту спутников Starlink компании SpaceX.

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#вашингтон #falcon 9 #spacex

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