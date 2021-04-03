Bloomberg: Экономика РФ начала восстанавливаться после пандемии

Российская экономика после небольшого спада, произошедшего в 2020 году, постепенно восстанавливается. Это могло произойти из-за верной политики властей, пишет Bloomberg.

Российская экономика после небольшого спада, произошедшего в 2020 году, постепенно восстанавливается. Это могло произойти из-за верной политики властей, пишет Bloomberg.

По сравнению с другими странами мира экономика РФ пострадала значительно меньше. Причина кроется в том, что российские власти вводили более мягкие ограничения в первую волну коронавирусной инфекции и отказались от общенационального карантина осенью и зимой, пишет "ПолитЭксперт" со ссылкой на материал агентства.

"Сфера услуг страны, занимающей небольшую долю в общем объеме ВВП, также вышла из прошлого года относительно непострадавшей", — отмечает СМИ.

Однако при этом наблюдались некоторые проблемы с инфляцией. Это явление было спровоцировано ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля.

"После удивительно небольшого спада в 2020 году восстановление расширяется, чему способствуют замедление вспышек, прогресс в вакцинации и повышение цен на нефть", — отметили в агентстве.

При этом издание добавляет, что коронавирусная инфекция так и остается серьезной проблемой для мира. О возвращении к стандартному уровню еще говорить рано, однако полная стабилизация ВВП к докризисному уровню может наступить в четвертом квартале.