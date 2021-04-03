Глава РАН рассказал о важности вакцинации пожилых людей

Пожилые люди обязательно должны пройти вакцинацию от коронавируса. В этой возрастной группе наблюдается высокий уровень смертности, рассказал президент РАН Александр Сергеев.

Пожилые люди обязательно должны пройти вакцинацию от коронавируса. В этой возрастной группе наблюдается высокий уровень смертности, рассказал президент РАН Александр Сергеев.

Коронавирусная инфекция, по словам специалиста, надолго пришла в мир и "нам придется с ней сосуществовать". Поэтому вакцинация от COVID-19 должна стать такой же регулярной, как и от гриппа. Непривитые пожилые люди рискуют заразиться и заболеть после снятия всех карантинных ограничений.

"Государство понимает, что старшее поколение — это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов", — заявил он РИА Новости.

Помимо этого вакцинирование пожилых людей поспособствует становлению популяционного иммунитета к коронавирусу в России. По словам 65-летнего врача, он сам сделал прививку и перенес вакцинацию незаметно.