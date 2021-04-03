Росстат озвучил данные смертности от осложнений COVID-19 в феврале

Осложнения, вызванные COVID-19, стали причиной смерти 2405 человек в феврале. В январе эта цифра составила 22,7 тыс. пациентов.

Осложнения, вызванные COVID-19, стали причиной смерти 2405 человек в феврале. В январе эта цифра составила 22,7 тыс. пациентов.

Данные Росстата, опубликованные 2 апреля, показывают, что смертность значительно снизилась. По данным ведомства, в общей сложности в России с подтвержденным или возможным диагнозом COVID-19 скончалось 225 572 человека. Статистика ведется с апреля 2020 года.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в рамках программы "Москва. Кремль. Путин" сказал, что РФ сможет побороть пандемию уже к концу лета 2021 года. Такой сценарий развития будет возможен, если 70% взрослого населения России пройдет вакцинацию, передает "Царьград".