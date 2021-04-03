Власти Франции ввели общенациональный локдаун из-за COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении общенационального локдауна. Он продлится четыре недели, передает France24.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении общенационального локдауна. Он продлится четыре недели, передает France24.

Режим карантина будет распространен на все регионы Франции с 3 апреля из-за ухудшения эпидситуации, связанной с распространением британского штамма коронавируса. Власти страны усилят контроль общественного порядка, чтобы не допустить незаконных собраний в период действия ограничительных мер.

"Мы не позволим отдельным личностям разрушить общие достижения. Контроль и санкции будут усилены, чтобы ограничить собрания и употребления алкоголя", – заявил Макрон.

Во Франции сохраняется комендантский час, который действует с 20:00 до 07:00. Руководителей организаций призвали перевести всех сотрудников на удаленный режим работы. Передвигаться между регионами запрещено. Жителям не разрешат покидать свои дома дальше, чем на десять км, если они не хотят изолироваться за пределами мегаполиса. Все магазины, кроме продовольственных и аптек, закроют.