4:13 3 Апреля 2021Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов подтвердил санкции против Россотрудничества
Совете национальной безопасности и обороны Украины подтвердили введение новых санкций в отношении российских компаний. Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.
Совете национальной безопасности и обороны Украины подтвердили введение новых санкций в отношении российских компаний. Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.
Конкретный список попавших под ограничения не называется. Известно, что ограничительные меры применены к десяти компаниям из России и филиал Россотрудничества в Киеве.
Помимо этого под санкции попали и другие страны, заявил Данилов в эфире телеканала "Украина-24". Ограничительные меры коснулись еще 57 организаций, связанных с гражданами Украины.
Однако какие именно меры будут применены для тех, кто попал в санкционный список, также неизвестно. Отмечалось, что в отношении Россотрудничества подразумевается запрет на деятельность филиала.