Пушков прокомментировал легализацию наркотиков в США

Соединенные Штаты становятся мировыми лидерами в социальной деградации из-за легализации наркотиков. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.

Соединенные Штаты становятся мировыми лидерами в социальной деградации из-за легализации наркотиков. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.

Легализация наркотических веществ в США, по мнению парламентария, вполне возможна. Причина кроется в том, что "американские радикалы во всех сферах и всех мастей сорвались с цепи".

"Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации", — заявил Пушков.

Недавно стало известно, что в Нью-Йорке легализовали употребление и продажу марихуаны. Это 12-й по счету штат США, в котором провели данную процедуру. Соответствующий документ подписал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Кроме этого, некоторые сенаторы выдвинули предложение легализовать еще и тяжелые наркотики.