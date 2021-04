Елизавета II прячет конфеты из-за жадности родственников

Королева Великобритании Елизавета II имеет отдельную коробку конфет, которыми ни с кем не делится. Об этом рассказала троюродная сестра Ее Величества Памела Хикс.

Доступ к тайной коробке с шоколадом имеет только королева. В последнее время члены ее семьи повадились воровать сладости Елизаветы II, передает Daily Mirror. В связи с этим суверен вынуждена с особой пристальностью охранять свои конфеты.

"У нее есть собственная коробка шоколадных конфет, которую она хранит в своей комнате, поскольку члены ее семьи настолько жадные, что сразу все съедают", — рассказала Хикс в документальном фильме My Years With The Queen.