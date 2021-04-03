Вильфанд заявил об увеличенной солнечной энергии в ближайшие дни

Москвичи насладятся ярким и безопасным для здоровья солнцем. Период солнечных ванн продлится до середины недели, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичи насладятся ярким и безопасным для здоровья солнцем. Период солнечных ванн продлится до середины недели, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик пообещал, что солнце будет проглядывать сквозь облака уже в субботу. В воскресенье прогнозируется уж переменная облачность без осадков, сообщает РИА Новости.

"И это солнце, которое будет до середины следующей недели — это же чудо! Оно же насыщено энергией", — рассказал Вильфанд.

Солнечная энергия сейчас похожа на ту, которую жители России ощущают в сентябре. Однако температура воздуха пока ниже, потому что солнечные лучи усиленно топят снег и нагревают почву.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также прогнозировала приход тепла в столицу с 5 апреля. По словам синоптика, начало недели обещает быть без существенных осадков, а температура воздуха прогреется до 11 градусов, передает "Царьград".