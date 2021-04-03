Альтштейн оценил скорость модернизации вакцины к мутациям коронавируса

Механическое обновление вакцины от коронавирусной инфекции разработал НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Механическое обновление вакцины от коронавирусной инфекции разработал НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Вакцина, которую будут изменять в зависимости от мутации коронавируса, потребует время на дополнительное изучение. По словам Альтштейна, этот процесс будет занимать около месяца. Вирусолог в беседе с радио "Комсомольская правда" подчеркнул, что это необыкновенно быстро.

"Обычно, когда нужно изменить штамм вируса, это занимает около года", — отметил профессор.

Альтштейн также объяснил, что основное время в процессе модернизации вакцины уходит на проведение испытаний, а не на внесение изменений.

Вирусолог прокомментировал и третью волну заболеваемости COVID-19. Альтштейн призвал не бояться и добавил, что массовая вакцинация поможет решить часть проблем, передает "Царьград".