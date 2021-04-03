Миллионы фунтов стерлингов "утекают" из бюджета Соединенного Королевства на истребление "российской идентичности" в странах-участницах Содружества Независимых Государств.

Миллионы фунтов стерлингов "утекают" из бюджета Соединенного Королевства на истребление "российской идентичности" в странах-участницах Содружества Независимых Государств.

Информацию об этом обнародовала международная сеть хакеров Anonymous. Специалисты убеждают, что им удалось разоблачить огромное количество документов, которые доказывают факт работы британских спецслужб с населением бывших стран СССР: они пытаются распространить внутри государств собственные ценности и закладывают идею разрыва сотрудничества с Москвой, передает Life.

Власти Великобритании тратят на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией" 20% от общего бюджета. Известно, что МИД страны, Секретная разведывательная служба MИ-6 и политтехнологи НАТО по всему миру контролируют расширенную сеть частных организаций и СМИ.

Так, компании Albany Associates, M&C Saatchi и другие проводят трансляцию семейных фильмов, которые продвигают западные ценности. Меры направлены на отвлечение внимания зрителей от празднования Дня Победы.