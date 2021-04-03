Два человека скончались после вакцинации AstraZeneca во Франции

Жители Франции умерли от тромбоза после прививки препаратом от компании AstraZeneca, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Жители Франции умерли от тромбоза после прививки препаратом от компании AstraZeneca, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Три случая тромбоза были выявлены с 19 по 25 марта после вакцинации от COVID-19. Двое пациентов скончались. В обоих случаях были выявлены "атипичные по своей локализации тромбозы глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции", передает РИА Новости.

Сначала кампании по вакцинации во Франции было зафиксировано в общей сложности 12 случаев тромбозов. Четыре из их закончились летальным исходом. В Великобритании выявили 30 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, сообщает "Царьград".

Некоторые страны ЕС уже приостановили использование препарата компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Расследованием инцидентов занимается Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).