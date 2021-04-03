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2:30   3 Апреля 2021
Общество

Чрезмерное употребление апельсинов может спровоцировать рак кожи

Чрезмерное употребление апельсинов может спровоцировать рак кожи

Злоупотребление апельсинами может спровоцировать развитие рака кожи. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Индианы.

Если в ежедневном рационе питания будет больше двух порций цитрусовых, то риск развития рака кожи может вырасти на 63%. Дело в том, что в этих продуктах содержится псорален. Это вещество обладает фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами, которые делают наружный покров уязвимым перед излучением.

Больше всего подвержены риску возникновения такого онкологического заболевания обладатели светлой и очень светлой кожи, передает издание Express со ссылкой на исследование американских ученых.

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#здоровье #рак #апельсин

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