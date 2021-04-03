1:56 3 Апреля 2021Политика
Орловский чиновник предложил помолиться о гигантском урожае сахарной свеклы
Дефицит сахара возник в Орловской области из-за отказа поставщиков продавать его по низкой цене. И. о. главы департамента промышленности Максим Петров призвал помолиться об урожае.
Дефицит сахара возник в Орловской области из-за отказа поставщиков продавать его по низкой цене. И. о. главы департамента промышленности Максим Петров призвал помолиться об урожае.
Чиновник получил письмо, в котором говорилось о проблемах с сахаром в Орловской области. Документ имеется в распоряжении редакции издания "ОрелТаймс".
Правительство РФ заморозило рост цен на сахар, в результате чего поставщики отказались продавать его по цене 46 рублей за один килограмм. В результате в регионе возник дефицит продукта.
К Петрову обратился один из крупнейших поставщиков и предложил принять совместные меры по урегулированию проблемы. На это Петров предложил "молиться о ниспослании гигантского урожая сахарной свеклы".