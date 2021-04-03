Российские ученые разрабатывают орбитальный буксир БОРИС

Эскизный проект космического буксира БОРИС разрабатывают специалисты Воронежского государственного технического университета.

Эскизный проект космического буксира БОРИС разрабатывают специалисты Воронежского государственного технического университета.

Буксир БОРИС (буксир орбитального размещения искусственных спутников) предназначен для использования в составе ракет сверхлегкого класса. Об этом говорится в тезисах доклада воронежских ученых, сообщает РИА Новости.

Вес буксира составляет 80 килограммов. По словам разработчиков, имеющегося отделения для жидкого топлива на 16 килограммов достаточно для того, чтобы переместить несколько спутников на разные орбиты. Именно это, по мнению специалистов, является конкурентным преимуществом перед ракетами без буксиров.

В России популярно использование разгонных блоков. Так, 22 марта блок "Фрегат" в составе ракеты "Союз" развез 74 спутника по разным орбитам.