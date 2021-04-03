"Спутник V" может поспособствовать сближению России и ЕС

Поставки российской вакцины "Спутник V" в Европу могут значительно сблизить РФ и ЕС. Такое мнение выразила журналистка британского издания The Spectator Мери Дейевски.

Поставки российской вакцины "Спутник V" в Европу могут значительно сблизить РФ и ЕС. Такое мнение выразила журналистка британского издания The Spectator Мери Дейевски.

Она напомнила про недавнюю видеоконференцию между президентом России Владимиром Путиным и лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. На ней обсуждался вопрос поставок и производства "Спутника V" на территории Евросоюза. По мнению журналистки, это была так называемая политическая уступка с их стороны.

"Кажется, они сделали глубокий вдох и позвонили Владимиру Путину", — сказала Дейевски.

Репортер добавила, что появляется все больше новых доказательств эффективности российской вакцины. По ее словам, дальнейший отказ от "Спутника V" кажется все более политизированным, а его закупка поможет улучшить отношения России с Евросоюзом.