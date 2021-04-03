Альштейн заявил об идентичности назальных капель от COVID-19 и вакцины

Действие спрея для носа против коронавируса практически не будет отличаться от эффекта вакцины. Об этом заявил специалист Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Действие спрея для носа против коронавируса практически не будет отличаться от эффекта вакцины. Об этом заявил специалист Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ключевое отличие заключается в способе применения медикаментов. Новый вариант использования — назальный — направлен на предотвращение заражения через соединение вируса с клетками носовых ходов. Профессор признал ускоренную мутацию коронавируса, что увеличивает время на испытания новых препаратов. Их планируется модернизировать на базе имеющихся вакцин.

"Обычно, когда нужно изменить штамм вируса, то это занимает около года. А здесь это будет делаться намного быстрее. Но это будет зависеть еще, конечно, от разрешающих органов", — уточнил Альштейн в беседе с радио "Комсомольская правда".

Более 4,5 млн человек заразились коронавирусом в России. К настоящему моменту выздоровели свыше 4,1 млн пациентов. За минувшие сутки в стране зафиксировали почти девять тыс. случаев инфицирования.