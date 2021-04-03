Киев и НАТО готовятся к вооруженному конфликту с Россией

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО запланированы в мае-июне в рамках Defender Europe 2021, что необходимо для отработки вооруженного конфликта с Россией.

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО запланированы в мае-июне в рамках Defender Europe 2021, что необходимо для отработки вооруженного конфликта с Россией.

Заявил об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Альянс уже приступил к концентрации своих сил и их переправлению к районам вблизи Балкан и Крыма, а также решению вопросов логистики.

"Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается... война с Россией", — отметил дипломат в эфире UKRLife.TV.

Учения направлены на улучшение оборонительных и наступательных техник в Восточной Европе и Прибалтике. К мероприятиям из числа стран-партнеров интенсивно привлекают Молдову, Украину и Грузию, передает "Царьград".