Захарова иронично прокомментировала санкции Киева против Россотрудничества

Представитель российского дипведомства Мария Захарова рассказала, что испытывает "чувство гордости" за лидера Украины Владимира Зеленского из-за санкций против Россотрудничества.

Представитель российского дипведомства Мария Захарова рассказала, что испытывает "чувство гордости" за лидера Украины Владимира Зеленского из-за санкций против Россотрудничества.

Дипломат добавила, что недоумевает, какой контрабандой могло заниматься Россотрудничество на территории Украины. Представитель МИД РФ иронично намекнула, что вместо того, чтобы вводить санкции, президенту Зеленскому следовало бы заняться проблемами внутри государства.

"Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет", — пошутила Захарова.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял пакет мер против 11 компаний, зарегистрированных на территории РФ. Известно, что под санкции попало и Россотрудничество.