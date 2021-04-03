Действия латвийских властей по запрету российских СМИ стали еще одним шагом в глобальной войне против свободы слова, несмотря на то, что они на протяжении долгих лет эту свободу пропагандировали

Действия латвийских властей по запрету российских СМИ стали еще одним шагом в глобальной войне против свободы слова, несмотря на то, что они на протяжении долгих лет эту свободу пропагандировали. Россия же должна противопоставить этим запретам свою правду.

Такое мнение в Telegram-канале «RT на русском» высказал заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, комментируя блокировку в Латвии сайтов российских средств массовой информации.

«Дураки начинают расчехлять свои кулаки, когда у них заканчиваются аргументы. Но против кулака мы всегда сможем противопоставить нашу правду, от которой никуда никому не деться», — написал Кондрашов.

При этом он отметил, что глобальную войну против свободы слова в мире развязали именно те страны, которые ранее выступали за свободу слова. Сейчас эти страны в своих попытках оградится от неугодной информации становятся похожи на поздний СССР, в котором думающие граждане собирались на кухнях, чтобы послушать «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

«Вот теперь российское телевидение — это новое «Радио Свобода», и это они (власти Латвии) с нами теперь борются», — отметил Кондрашов.

Также он добавил, что, возможно сайтам ВГТРК в Латвии в обозримом будущем грозит такая же блокировка, какой подвергся сайт RT, и он также станет недоступен пользователям ряда крупных латвийских провайдеров. Эта последовательная блокировка сайтов российских СМИ будет продолжаться, потому что для властей Латвии все эти они представляют собой коллективное российское телевидение – своеобразный голос России, с которыми они пытаются бороться изо всех сил, но эта борьба изначально обречена на поражение, добавил Кондрашов.

Напомним, доступ к сайту российского телеканала RT был перекрыт несколькими крупными провайдерами Латвии в среду, 31 марта. При этом семь телеканалов группы RT – RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV – были заблокированы в прибалтийской стране Национальным советом по электронным СМИ еще в 2020 году.