Осьминог дважды напал на туриста в Австралии

Осьминог дважды атаковал геолога Ланса Карлсона на одном из пляжей в Австралии, один из моментов нападения пострадавший успел запечатлеть на видео и опубликовал в Сети.

Осьминог дважды атаковал геолога Ланса Карлсона на одном из пляжей в Австралии, один из моментов нападения пострадавший успел запечатлеть на видео и опубликовал в Сети.

Карлсон гулял по пляжу с двухлетней дочерью, когда увидел схватку между осьминогом и чайкой. Турист захотел запечатлеть борьбу на камеру, но моллюск неожиданно поплыл в его сторону и попытался нанести удар.

Спустя 20 минут Карлсон зашел в воду, чтобы искупаться. В этот момент моллюск атаковал туриста, оставив ему ожоги на руке, шее и верхней части спины, передает сайт 360tv.ru. Геолог назвал животное самым злым осьминогом на пляже.

Мужчина обработал ожоги первым, что попалось под руку — сладкой газировкой. Несмотря на полученные раны, к специалистам мужчина не обратился.