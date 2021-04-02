Российские врачи развенчали миф о гипоаллергенных животных

Заводить питомца аллергикам не рекомендуется. А понятие "гипоаллергенные животные" есть только "в народе". Почему проявляется эта реакция, объяснили российские специалисты.

Заводить питомца аллергикам не рекомендуется. А понятие "гипоаллергенные животные" есть только "в народе". Почему проявляется эта реакция, объяснили российские специалисты.

Если у человека нет реакции на домашнего питомца, то он считает, что и аллергии нет. Но она может проявиться в любой момент. Все зависит от того, какие вещества ее провоцируют, рассказал иммунолог Михаил Костинов РИА Новости.

"Если у человека есть аллергия на собаку, она так и останется. Только на одних собак будет больше, на других меньше. Все зависит от того, какие провоцируемые вещества, которые выделяются от этой собаки, будут в меньшем или большем количестве", — пояснил специалист.

Чаще всего аллергию вызывает верхний слой кожи. На ней находится белок, на который иммунная система человека реагирует как на врага. Реже встречается реакция на биологические жидкости животного, объяснила врач Елена Тимошина. Заводить питомца и не допускать в комнату, где спит человек, тоже плохой вариант. Так как аллергены витают в воздухе и даже после тщательной уборки они могут сохраняться в помещении до полугода, передает 360tv.ru.