Работа специалистов ООН вызывает вопросы. В отчете по Центральноафриканской Республике они обвинили местную власть и российских инструкторов в "нарушении прав человека".

Работа специалистов ООН вызывает вопросы. В отчете по Центральноафриканской Республике они обвинили местную власть и российских инструкторов в "нарушении прав человека".

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), возглавляемый социологом Максимом Шугалеем, решил обратиться в ООН и потребовать пересмотреть систему подбора специалистов. С претензиями согласно "Содружество офицеров за международную безопасность" (СОМБ). Руководитель организации Александр Иванов уже ведет работу с юристами и готовит иск, передает Федеральное агентство новостей.

Обвинения экспертов ООН против российских инструкторов не подкреплены доказательствами, а содержание отчета во многом повторяет вбросы СМИ ЦАР, которые контролирует "Коалиция патриотов за перемены", рассказал руководитель СОМБ. В республике подобные ресурсы блокируются за распространение фейковой информации.

Случаи нарушений прав человека, о которых пишется в отчете, не были зафиксированы. При этом ВС страны действуют по правительственному приказу о передаче всех задержанных боевиков в суд.

Экспертам ООН могли передать недостоверные сведения радикалы из "Коалиции". Возможно, представители организации даже не были на территории африканского государства.