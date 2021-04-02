Подмосковье готовится к туристическому ажиотажу летом

Подмосковье начало готовиться к большому потоку туристов нынешним летом. Большую часть из них составляют семьи.

Подмосковье начало готовиться к большому потоку туристов нынешним летом. Большую часть из них составляют семьи.

Власти региона сейчас уделяют особое внимание благоустройству региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, специалисты пытаются сделать Подмосковье чистым.

Глава региона рассказал о существовании совместной со столицей программы по благоустройству дорог, СНТ и газификации. Воробьев отметил, что власти понимают важность улучшения территорий. При этом он упомянул, что жители района также беспокоятся о чистоте леса, передает 360tv.ru. Губернатор не сомневается, что этим летом Подмосковье посетит большое количество людей.