Личный прием закончился для Ройзмана банкой огурцов

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман возобновил личные приемы после второй волны коронавируса. Граждане "не остались в долгу".

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман возобновил личные приемы после второй волны коронавируса. Граждане "не остались в долгу".

Экс-политик считает, что подобные встречи с местными жителями помогут продуктивнее решать проблемы и возникающие вопросы. В первый день к Ройзману пришли представители старшего поколения, которые, стоит отметить, находятся в группе риска на фоне пандемии COVID-19.

Приём заканчиваем. Весь день люди шли. Вот, гостинцы принесли. pic.twitter.com/lGkeDKPtAu — Евгений Ройзман (@roizmangbn) April 2, 2021

Экс-глава решил поделиться своими достижениями в Twitter. Он опубликовал пост и подписал, что к нему "весь день шли люди", которые в качестве "взятки" приносили банку с огурцами и варенье. Комичная ситуация не прошла незамеченной для пользователей соцсетей.

"Так можно и в "Поле чудес" превратиться; "Поле чудес" какое-то; Вот она, народная любовь, до музея "Поля чудес" еще не дотягивает, но все впереди; Вы прямо как Якубович", – пишут комментаторы.

Возможно, Евгений Ройзман принимает такие подарки, чтобы оплатить второй штраф по делу о митингах. Экс-губернатор был признан виновным в нарушении правила поведения на публичном мероприятии в период коронавирусных ограничений.