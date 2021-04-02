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22:01   2 Апреля 2021
Политика

Личный прием закончился для Ройзмана банкой огурцов

Личный прием закончился для Ройзмана банкой огурцов

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман возобновил личные приемы после второй волны коронавируса. Граждане "не остались в долгу".

Экс-политик считает, что подобные встречи с местными жителями помогут продуктивнее решать проблемы и возникающие вопросы. В первый день к Ройзману пришли представители старшего поколения, которые, стоит отметить, находятся в группе риска на фоне пандемии COVID-19.

Экс-глава решил поделиться своими достижениями в Twitter. Он опубликовал пост и подписал, что к нему "весь день шли люди", которые в качестве "взятки" приносили банку с огурцами и варенье. Комичная ситуация не прошла незамеченной для пользователей соцсетей.

"Так можно и в "Поле чудес" превратиться;

"Поле чудес" какое-то;

Вот она, народная любовь, до музея "Поля чудес" еще не дотягивает, но все впереди;

Вы прямо как Якубович", – пишут комментаторы.

Возможно, Евгений Ройзман принимает такие подарки, чтобы оплатить второй штраф по делу о митингах. Экс-губернатор был признан виновным в нарушении правила поведения на публичном мероприятии в период коронавирусных ограничений.

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#мэр #ройзман #якубович

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