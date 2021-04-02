Владимира Цветова избрали главой Пермского муниципального района

Подчиненный мэра Перми Владимир Цветов был избран новым главой Пермского муниципального района. Его кандидатуру единогласно поддержали местные депутаты. Об этом сообщают СМИ.

Подчиненный мэра Перми Владимир Цветов был избран новым главой Пермского муниципального района. Его кандидатуру единогласно поддержали местные депутаты. Об этом сообщают СМИ.

Официальное вступление Владимира Цветова в должность состоится 14 апреля 2021 года. За пост он боролся с замглавы администрации этого же района Сергеем Ермаковым.

"На внеочередном заседании земского собрания Пермского муниципального района депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Владимира Цветова", — написано на сайте районной администрации.

Владимир Цветов ранее уже имел опыт работы в Пермском районе. С 2014 по 2019 годы он был главой администрации муниципалитета, а после стал руководить администрацией Кировского района Перми.