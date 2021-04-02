Зеленский на посту президента не оправдал ожидания украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил данных народу обещаний. Об этом рассказал сопредседатель партии ОПЗЖ, депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил данных народу обещаний. Об этом рассказал сопредседатель партии ОПЗЖ, депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Выдвигаясь на пост президента страны, Зеленский гарантировал гражданам Незалежной, что в государстве будет мир, закончится эпоха бедности, снизятся тарифы и появятся новые рабочие места. Однако ничего этого не произошло.

"Да, это трудные задачи, но он не смог с ними справиться. И жизнь людей с каждым днем ухудшается", — сказал депутат.

Юрий Бойко считает, что страна сейчас находится в тяжелом положении: эпидемия набирает обороты, уровень жизни граждан падает, предприятия едва сводят концы с концами. В связи с этим он предложил политсилам объединиться для преодоления кризиса.