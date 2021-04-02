Открытое письмо юристов Пригожина поставит "Новую газету" в неловкое положение

Представители интересов бизнесмена Евгения Пригожина намерены получить разъяснения от редакции "Новой газеты" по поводу недавнего материала, содержащего недостоверную информацию.

Представители интересов бизнесмена Евгения Пригожина намерены получить разъяснения от редакции "Новой газеты" по поводу недавнего материала, содержащего недостоверную информацию.

Представители юридической компании "Конкорд" направили несколько уточняющих вопросов в редакцию "Новой газеты" по поводу недавней статьи, которая содержит значительный объем недостоверной информации о петербургском предпринимателе Евгении Пригожине. По мнению компании, авторы намеренно использовали обороты, которые позволяют избежать наказания в суде, в связи с чем в издание было направлено открытое письмо.

Юристы бизнесмена намерены получить ответы на три четко поставленных вопроса:

"1. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, которые получают ежегодно иски на сотни миллионов рублей из-за проблем с качеством питания, поставляемого в школы, детские дома и военные части? 2. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, к которым подали более тысячи исков на сумму более 4 миллиардов рублей за поставки некачественного питания? Просим конкретизировать эти компании и указать даты подачи исков. 3. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром 30 компаний, которые получают контракты на питание и обслуживание госучереждений?"

Если же "Новая газета" не ответит на письмо или попытается уйти от суда, то юридическая служба компании "Конкорд" будет вынуждена признать данное издание "низкосортным и непрофессиональным сообществом", вводящим в заблуждение своего читателя с помощью недостоверных публикаций.

Это уже не первый случай, когда к материалам "Новой газеты" возникают серьезные вопросы. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров требовал ответить журналистов издания из-за лживых публикаций, касающихся сотрудников патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, сообщал ФАН.