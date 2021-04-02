Открытое письмо юристов Пригожина поставит "Новую газету" в неловкое положение
Представители интересов бизнесмена Евгения Пригожина намерены получить разъяснения от редакции "Новой газеты" по поводу недавнего материала, содержащего недостоверную информацию.
Представители юридической компании "Конкорд" направили несколько уточняющих вопросов в редакцию "Новой газеты" по поводу недавней статьи, которая содержит значительный объем недостоверной информации о петербургском предпринимателе Евгении Пригожине. По мнению компании, авторы намеренно использовали обороты, которые позволяют избежать наказания в суде, в связи с чем в издание было направлено открытое письмо.
Юристы бизнесмена намерены получить ответы на три четко поставленных вопроса:
"1. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, которые получают ежегодно иски на сотни миллионов рублей из-за проблем с качеством питания, поставляемого в школы, детские дома и военные части?
2. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, к которым подали более тысячи исков на сумму более 4 миллиардов рублей за поставки некачественного питания? Просим конкретизировать эти компании и указать даты подачи исков.
3. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром 30 компаний, которые получают контракты на питание и обслуживание госучереждений?"
Если же "Новая газета" не ответит на письмо или попытается уйти от суда, то юридическая служба компании "Конкорд" будет вынуждена признать данное издание "низкосортным и непрофессиональным сообществом", вводящим в заблуждение своего читателя с помощью недостоверных публикаций.
Это уже не первый случай, когда к материалам "Новой газеты" возникают серьезные вопросы. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров требовал ответить журналистов издания из-за лживых публикаций, касающихся сотрудников патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, сообщал ФАН.