Силовики задержали жителя Кузбасса, который хотел изнасиловать школьницу

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который напал на девочку в Кузбассе. Им оказался ранее судимый 41-летний горожанин.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который напал на девочку в Кузбассе. Им оказался ранее судимый 41-летний горожанин.

По данным следствия, фигурант подошел на улице к несовершеннолетней девочке, пригрозил ей ножом и потребовал пойти с ним. Школьница стала звать на помощь, заметив прохожих. Люди отозвались и подошли к преступнику, который тут же спрятал нож и ушел в подъезд.

Ученица сообщила о случившемся педагогам, а те позвонили в полицию. В ходе следственных мероприятий удалось задержать злоумышленника. Сейчас оперативники пытаются установить причастность рецидивиста к другим преступлениям подобного характера. Возбуждено уголовное дело.