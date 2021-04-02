Зарезавший сожительницу в здании суда первоуралец отправится в колонию на 17 лет

Житель Свердловской области приговорен к лишению свободы и штрафу. Он убил свою сожительницу в здании суда.

Житель Свердловской области приговорен к лишению свободы и штрафу. Он убил свою сожительницу в здании суда.

Суд признал виновным мужчину, который проходил по делу об убийстве своей сожительницы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Фигурант проведет в колонии строгого режима 17 лет и выплатит по 1 млн каждому потерпевшему.

По данным следствия, осужденный с февраля по март 2020 года избивал жертву, а также угнал ее автомобиль. Женщина обратилась в суд, и во время рассмотрения дела ответчик нанес ей не менее 13 ударов ножом, от которых потерпевшая скончалась. Нападавшего попытались остановить очевидцы — они получили ранения рук, а мужчина скрылся.

Позже гражданина задержали и выдвинули обвинения по нескольким статьям УК РФ. Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.