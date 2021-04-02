Сбивший пешеходов в Москве рэпер Гулиев пробудет под арестом еще полгода

Рэпер Эльмин Гулиев отказался признать вину в ДТП, в результате которого пострадали четыре человека в Москве.

Рэпер Эльмин Гулиев отказался признать вину в ДТП, в результате которого пострадали четыре человека в Москве.

По решению Хамовнического суда Москвы музыкант, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения и стал инициатором ДТП в центре Москвы, пробудет под стражей еще шесть месяцев. Действия артиста привели к тому, что его автомобиль протаранил здание, а также сбил четырех пешеходов на Остоженке.

Решение о продлении меры пресечения было принято на первом заседании по делу артиста. Следующее слушание состоится 14 апреля. По имеющимся данным, вину рэпер отказался признать. Он сообщил, что лишь "немного превысил скорость".