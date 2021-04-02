Экс-полицейский из Лондона проникся неонацизмом после "восточной любви"

Бывший констебль из Лондона обратился к неонацизму после того, как расстался с девушкой-мусульманкой. За членство в запрещенной группировке Бэна Х. приговорили к тюремному сроку.

Бывший констебль из Лондона обратился к неонацизму после того, как расстался с девушкой-мусульманкой. За членство в запрещенной группировке Бэна Х. приговорили к тюремному сроку.

Молодой британец пытался построить отношения с девушкой из патриархальной мусульманской семьи, однако родители возлюбленной категорически не приняли Бена Х. Паре пришлось позабыть друг о друге, а бывший констебль лондонской полиции с головой ушел в запрещенные праворадикальные группировки. Вскоре Бен Х. оказался на скамье подсудимых по подозрению в пособничестве терроризму, сообщает Daily Mail.

Сотрудникам правоохранительных органов, а в прошлом — коллегам новоиспеченного неонациста, достаточно быстро удалось выйти на след злоумышленника. Тому поспособствовало удачное стечение обстоятельств, а именно утечка базы данных пользователей крайне правого форума Iron March. Среди таких пользователей был и Бен Х., которого очень скоро обнаружили и арестовали.

Праворадикальная экстремистская организация, в которой состоял бывший констебль, признана запрещенной в Великобритании, и экс-полицейского обвинили в преступной деятельности, связанной с террористической. Так констебль лондонской полиции стал первым на сегодня британским офицером, осужденным по такой статье. Когда полиция нагрянула к арестованному неонацисту домой, стражи порядка обнаружили там большое количество нацистской пропаганды. Кроме того, стены комнаты 22-летнего британца были увешаны плакатами "Звездных войн", что сам бывший полицейский объяснял довольно легко. По словам ультрарадикального британца, ему нравились эти плакаты, потому что напоминали фашистское искусство.

Также офицеры нашли в доме злоумышленника руководство с подробным описанием производства биологического оружия и ножевого боя — все материалы хранились на электронном носителе. В деле Бена Х. в числе прочего значится, что он с детства страдал аутизмом.

За открытое членство в запрещенной на территории Великобритании террористической организации "Национальное действие", а также за два эпизода хранения документов, полезных для осуществления террористической и мошеннической деятельности, англичанин был признан виновным. В ближайшее время суд обнародует точное уголовное наказание по делу о подстрекательстве к терроризму.