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1:43   3 Апреля 2021
Весь мир

Кедми объяснил, зачем американский генерал позвонил в Генштаб РФ

Кедми объяснил, зачем американский генерал позвонил в Генштаб РФ

Телефонный звонок главы Комитета начальников штабов армии США Марка Милли начальнику Генштаба ВС России Валерию был вызван опасениями Пентагона, что Москва нанесет превентивный удар.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал военный эксперт и политолог из Израиля Якова Кедми, комментируя состоявшуюся накануне телефонную беседу Марка Милли и Валерия Герасимова, которая, по сообщению официального пентагона, была инициирована в связи сообщениями украинских военных, обеспокоенных «перемещениями» российской армии.

Однако, по мнению Якова Кедми, истинная причина звонка из Пентагона кроется совсем в другом. В нынешние времена время на ответную реакцию в случае атаки сводится к минутам и практически не оставляет возможности для встречного удара. И в этой ситуации сторона, которая не хочет рисковать подвергнуться нападению, занимается работой не над встречным, и даже на над упреждающим ударом, а над ударом превентивным.

«Все зависит от того, когда сторона, чувствующая угрозу, решит, что пришло время для удара. И он всегда будет до того, как рассчитывает другая сторона. Вероятность того, что это будет, повышается. И сторона, против которой может быть направлен превентивный удар, находится в очень опасном положении», — объяснил израильский эксперт.

Кедми объяснил, зачем американский генерал позвонил в Генштаб РФ

Возможно, добавил Кедми, Марк Милли позвонил российскому коллеге, чтобы убедится, что Москва не воспримет запланированные на 2021 год у российских границ военные учения НАТО как прямую угрозу своей безопасности и не решит в связи с этим нанести превентивный удар по американским военным базам.

При этом израильский эксперт добавил, что страны, которые размещают военные базы США и американское оружие на своей территории, сами подвергают себя смертельной опасности.

«Попытки играть на напряженности в условиях высокой вероятности превентивного и упреждающего удара намного более опасны. Потому что никто не гарантирует, что другая сторона воспримет происходящее как простое бряцание оружием. А если нет?», — заключил Кедми.

Кедми объяснил, зачем американский генерал позвонил в Генштаб РФ

Напомним, ранее на сайте Минобороны России было опубликовано сообщение о состоявшемся телефонном разговоре между Начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников Штабов ВС США Марком Милли. Там же отмечалось, что темой беседы стали вопросы, представляющие взаимный интерес, а инициатива разговора исходила от американской стороны.

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