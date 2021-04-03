Кедми объяснил, зачем американский генерал позвонил в Генштаб РФ

Телефонный звонок главы Комитета начальников штабов армии США Марка Милли начальнику Генштаба ВС России Валерию был вызван опасениями Пентагона, что Москва нанесет превентивный удар.

Телефонный звонок главы Комитета начальников штабов армии США Марка Милли начальнику Генштаба ВС России Валерию был вызван опасениями Пентагона, что Москва нанесет превентивный удар.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал военный эксперт и политолог из Израиля Якова Кедми, комментируя состоявшуюся накануне телефонную беседу Марка Милли и Валерия Герасимова, которая, по сообщению официального пентагона, была инициирована в связи сообщениями украинских военных, обеспокоенных «перемещениями» российской армии.

Однако, по мнению Якова Кедми, истинная причина звонка из Пентагона кроется совсем в другом. В нынешние времена время на ответную реакцию в случае атаки сводится к минутам и практически не оставляет возможности для встречного удара. И в этой ситуации сторона, которая не хочет рисковать подвергнуться нападению, занимается работой не над встречным, и даже на над упреждающим ударом, а над ударом превентивным.

«Все зависит от того, когда сторона, чувствующая угрозу, решит, что пришло время для удара. И он всегда будет до того, как рассчитывает другая сторона. Вероятность того, что это будет, повышается. И сторона, против которой может быть направлен превентивный удар, находится в очень опасном положении», — объяснил израильский эксперт.

Возможно, добавил Кедми, Марк Милли позвонил российскому коллеге, чтобы убедится, что Москва не воспримет запланированные на 2021 год у российских границ военные учения НАТО как прямую угрозу своей безопасности и не решит в связи с этим нанести превентивный удар по американским военным базам.

При этом израильский эксперт добавил, что страны, которые размещают военные базы США и американское оружие на своей территории, сами подвергают себя смертельной опасности.

«Попытки играть на напряженности в условиях высокой вероятности превентивного и упреждающего удара намного более опасны. Потому что никто не гарантирует, что другая сторона воспримет происходящее как простое бряцание оружием. А если нет?», — заключил Кедми.

Напомним, ранее на сайте Минобороны России было опубликовано сообщение о состоявшемся телефонном разговоре между Начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников Штабов ВС США Марком Милли. Там же отмечалось, что темой беседы стали вопросы, представляющие взаимный интерес, а инициатива разговора исходила от американской стороны.