Очевидцы публикуют первые видео с места стрельбы у здания Капитолия

Опубликованы первые кадры стрельбы возле здания американского Капитолия, где, по данным полиции, ранены два человека.

Опубликованы первые кадры стрельбы возле здания американского Капитолия, где, по данным полиции, ранены два человека.

По предварительной информации, неизвестный протаранил автомобиль на КПП у здания администрации президента США. В результате происшествия двое полицейских были ранены. Напавшего задержали на месте, после чего Капитолий был оцеплен охраной и закрыт на вход и выход из-за угрозы безопасности. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, где в данный момент слышны выстрелы.

Подробной информации об инциденте пока нет. К зданию Капитолия подъехали машины скорой помощи. У восточного фасада Капитолия приземлился вертолёт.