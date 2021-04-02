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20:45   2 Апреля 2021
Происшествия

Очевидцы публикуют первые видео с места стрельбы у здания Капитолия

Очевидцы публикуют первые видео с места стрельбы у здания Капитолия

Опубликованы первые кадры стрельбы возле здания американского Капитолия, где, по данным полиции, ранены два человека.

По предварительной информации, неизвестный протаранил автомобиль на КПП у здания администрации президента США. В результате происшествия двое полицейских были ранены. Напавшего задержали на месте, после чего Капитолий был оцеплен охраной и закрыт на вход и выход из-за угрозы безопасности. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, где в данный момент слышны выстрелы.

Подробной информации об инциденте пока нет. К зданию Капитолия подъехали машины скорой помощи. У восточного фасада Капитолия приземлился вертолёт.

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#происшествия #капитолий #выстрелы

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