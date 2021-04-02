Капитолий закрыли на вход и выход из-за угрозы безопасности

Очевидцы сообщили о закрытии американского Капитолия на вход и выход из-за внешней угрозы безопасности.

Очевидцы сообщили о закрытии американского Капитолия на вход и выход из-за внешней угрозы безопасности.

В Сети появилось видео закрытия Капитолия. Здание окружили военные, повсюду установили ограду. Местные сообщают о стрельбе. По некоторым данным, ранены не менее двух человек. В настоящее время администрация президента США закрыта на вход и выход. Полиция сообщила, что неизвестный протаранил автомобиль на КПП у Капитолия.

У здания началась стрельба. Очевидцы опубликовали кадры с мета происшествия. Полиция сумела задержать водителя авто, который пытался прорваться на территорию администрации президента США.