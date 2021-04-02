Житель Выборга хотел провезти 265 упаковок масла и сыра в матрасе через таможню

Правоохранители изъяли контрабандные молочные продукты у водителя, который спрятал их в матрасе. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Правоохранители изъяли контрабандные молочные продукты у водителя, который спрятал их в матрасе. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Сотрудники таможни не пропустили через границу в Выборгском районе Ленобласти грузовик. В спальном отсеке у водителя они обнаружили спрятанные 130 килограммов молочных продуктов. Шофер уверял пограничников, что он приобрел продукцию для себя и утрамбовал ее в матрас, чтобы она лучше сохранилась.

У злоумышленника изъяли 265 упаковок масла и сыра. По факту случившегося было возбуждено административное дело. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.