"Прекрасно себя чувствует": притворство Навального поймали камеры в колонии

Блогер Алексей Навальный через адвокатов жаловался на сильные боли в спине и ноге. Съемка, сделанная в жилом блоке колонии во Владимирской области, опровергает слова осужденного.

Блогер Алексей Навальный через адвокатов жаловался на сильные боли в спине и ноге. Съемка, сделанная в жилом блоке колонии во Владимирской области, опровергает слова осужденного.

В частности, Навальный утверждал, что на одну ногу он даже не может опираться. Прикрываясь больными частями тела, преступник отказался заниматься уборкой, хотя его сокамерники дежурят поочередно, сообщало РЕН ТВ.

Между тем видеозапись категорически опровергает плохое состояние блогера. Осужденный Навальный вполне обычно ходит по территории барака. В руках он держит кружку, периодически что-то из нее пьет. Едва ли с острой болью человек бы смог так свободно расхаживать, да еще и пить на ходу.

К блогеру подошел сотрудник ФСИН и сделал замечание относительно внешнего вида. Навальный после небольшой перепалки согласился поправить рубашку.