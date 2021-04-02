Компания "Россия" осуществила первый в истории перелет до Рас-эль-Хаймы

Борт авиакомпании "Россия" из Екатеринбурга прибыл в Рас-эль-Хайму. Это первый перелет отечественного перевозчика в указанный эмират.

Борт авиакомпании "Россия" из Екатеринбурга прибыл в Рас-эль-Хайму. Это первый перелет отечественного перевозчика в указанный эмират.

Всего компания "Россия" запустила рейсы в Рас-эль-Хайму из девяти городов РФ. Отправиться в эмират можно не только из Екатеринбурга, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Перми, Уфы и Ростова-на-Дону.

Партнерство между отечественным перевозчиком и международным аэропортом эмирата является важным шагом, считает глава департамента гражданской авиации Рас-эль-Хаймы Салем бен Султан аль-Касими. Такое мнение разделил и директор Международного аэропорта Рас-эль-Хаймы Санджай Кханна. Он также добавил, что рейсы в регион открыты и из Казахстана.