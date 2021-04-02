Российские "Варшавянки" сымитировали "подводную дуэль" в Балтийском море

Экипажи двух российских дизель-электрических подводных лодок модернизированного проекта 636.3 ("Варшавянка") провели учения в акватории Балтийского моря.

Экипажи двух российских дизель-электрических подводных лодок модернизированного проекта 636.3 ("Варшавянка") провели учения в акватории Балтийского моря.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.

"Экипажи двух дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 разыграли у побережья Калининградской области дуэльную ситуацию, в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать подводную лодку условного противника", — сказано в опубликованном релизе.

Представители отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО отметили, что в ходе учений имитировалось обоюдное использование бортового вооружения и всего арсенала гидроакустических средств российских подлодок "Варшавянка".