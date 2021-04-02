Андрей Норкин "взорвал" прямой эфир, подшутив над Моргенштерном и Бузовой

Прямой телеэфир "взорвался" от шутки ведущего Андрея Норкина про треки российских исполнителей Моргенштерна и Ольги Бузовой.

Прямой телеэфир "взорвался" от шутки ведущего Андрея Норкина про треки российских исполнителей Моргенштерна и Ольги Бузовой.

Шутка прозвучала в студии программы "Место встречи". Участники устроили дискуссию о проблеме людей, которые желают оставаться детьми. Норкин высказал свою теорию о взрослении.

"Человек становится взрослым, когда ему начинает нравиться вкус оливок и маслин", — отметил ведущий.

Норкин назвал обсуждение пафосным и решил разбавить обстановку забавным анекдотом.

"Послушал Моргенштерна. Что могу сказать? Действительно — неплохие песни у Бузовой!" — пошутил телеведущий.

Зал ответил на шутку громким смехом, пишет "Экономика сегодня". Стоит заметить, что забавные истории Норкина уже стали традицией программы.